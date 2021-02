Step Up: in lavorazione la nuova serie per Starz

Starz ha annunciato la lavorazione di “Step Up”, la nuova serie tv ispirata al film omonimo che sarà disponibile su STARZPLAY a partire dal 28 marzo.

Ispirata ai film Step Up di Lionsgate, che hanno incassato oltre 600 milioni di dollari nel mondo, la serie è incentrata su Sage Odom (interpretato da Ne-Yo), leggendario fondatore della famosa High Water Performing Art School di Atlanta. Collette (Christina Milian) è la regina della scuola e partner di Sage Odom nel ballo, negli affari e in amore. Collette ha costruito e seguito da zero la visionaria accademia di Sage, raggiungendo la vetta con grinta e intraprendenza, guadagnandosi un nuovo ruolo: quello di manager di Sage Odom e del suo tour. Il tutto nascondendo un oscuro segreto. Ma quando questo segreto inizia ad avere ripercussioni su Sage, sulla High Water e sul tour, Collette comincia a considerare l’opportunità di abbandonare il ruolo della donna che sta dietro a un uomo, per diventare una donna potente, col suo uomo alle spalle.

Creato e prodotto da Holly Sorenson, Adam Shankman e Jennifer Gibgot, già produttori dei film originali Step Up, e produttori esecutivi di questo ultimo capitolo del franchise attraverso la loro Offspring Entertainment. Channing Tatum e Jenna Dewan, che hanno entrambi recitato nel film originale Step Up, saranno anche produttori esecutivi rispettivamente attraverso le società di produzione Free Association e Everheart Productions, Inc.. Erik Feig, produttore di tutti i film e supervisore del franchise mentre era dirigente alla Lionsgate, è qui produttore esecutivo tramite la sua PICTURESTART. Bill Brown è anche scrittore e produttore esecutivo, e Dawn Wilkinson sarà regista e produttore esecutivo.

La serie è ispirata alla saga di Lionsgate che comprende cinque film: Step Up, Step Up 2: The Streets, Step Up: 3D, Step Up: Revolution e Step Up: All In. La saga cinematografica ha anche ispirato il musical Step Up Dubai, All In! andato in scena al parco a tema MOTIONGATE di Dubai. Le prime due stagioni, che hanno ottenuto un gran successo e un notevole seguito sulla piattaforma YouTube, saranno disponibili esclusivamente su STARZ e sull’app Starzplay prima del lancio della nuova stagione.

La nuova serie Step Up andrà in onda su STARZ negli Stati Uniti e in Canada e sulla sua piattaforma di streaming internazionale Starzplay in Europa, America Latina e Giappone.

Il vicepresidente senior della programmazione originale Kathryn Tyus-Adair è l’esecutivo che supervisiona Step Up per conto di Starz. Jade Addon-Hall è il dirigente che supervisiona la serie per conto di Lionsgate.

Vi presentiamo alcuni interpreti principali della nuova serie tv Step Up:

Rebbie Rose

Rebbi Rosie interpreta Angel, comparsa nel mondo di High Water circondata da un alone misterioso e uno zaino pieno di contanti. Sta scappando dal posto che chiama casa, lo squallido mondo sotterraneo delle famiglie della criminalità organizzata di Londra. Angel è arrivata nell’unico posto al mondo in cui può trasformare i suoi sogni in realtà, la scuola di High Water. Agguerrita e abituata alla vita di strada, è pronta ad affrontare High Water e dimostra di essere tra le migliori ballerine del mondo, spezzando al contempo il cuore dei compagni americani irrimediabilmente estasiati dal suo mix di spavalderia e fascino britannico.

Keiyman Lonsdale

Keiynan Lonsdale interpreta Tal, in un ruolo rielaborato, originariamente interpretato da Petrice Jones. Reietto dell’Ohio, tolto alla madre e abbandonato sulle strade difficili di Atlanta, Tal ha subito persecuzioni e violenze per le sue eccentricità, la sua sessualità e il suo rifiuto di sottomettersi alle aspettative altrui. Ballando, ha raggiunto High Water, ed è diventato l’orgoglio del corpo di danza di Sage Odom. Ora che è il ballerino principale nell’enorme tour di Sage, Tal deve continuare a essere il pezzo cruciale in un sistema di supporto che aiuta i suoi amici e la sua famiglia, e un tour da miliardi di dollari. Magro, aggraziato e coraggioso, è proprio come il suo soprannome: levriero.

Enrique Murciano

Enrique Murciano interpreta Cruz, un uomo che spera di incidere la sua faccia nel Monte Rushmore degli avvocati famosi e di alto profilo. Farebbe tutto il necessario per farsi strada verso lo status da primedonne che hanno Cochran, Dershowitz e Geragos, ed entrare a far parte del pantheon degli dei del foro. Il caso che lo eleverà è l’accusa di omicidio a Sage Odom. Mentre Cruz si districa tra intrighi e cospirazioni per salvare la vita e la carriera di Sage, non può fare a meno di pensare al futuro, immaginando se stesso su un tappeto rosso, come un cowboy urbano con il suo Dries Van Noten confezionato su misura.

Infine, Terayle Hill ritorna come personaggio regolare della serie, ricoprendo il ruolo di Marquise già interpretato nelle prime due stagioni.

Si aggiungono al cast regolare della serie precedentemente annunciato Christina Milian (Collette), Ne-Yo (Sage Odom), Faizon Love (Uncle Al), Jade Chynoweth (Odalie), Carlito Olivero (Davis), Terrence Green (Rigo), Eric Graise (King), Tricia Helfer (Erin) e Kendra Oyesanya (Poppy).

“Step Up”, la serie tv sarà disponibile su STARZPLAY a partire dal 28 marzo.