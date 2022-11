Star Wars Zen – Grogu And Dust Bunnies: il corto di Studio Ghibli e LucasFilm su Disney+

Studio Ghibli e LucasFilm si sono uniti per sorprendere i fan di Disney+ con il corto Star Wars Zen – Grogu And Dust Bunnies, attualmente disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming.

Star Wars Zen – Grogu And dust Bunnies si presenta come una sorpresa per i fan di The Mandalorian, la serie targata Lucasfilm.

Star Wars Zen – Grogu And dust Bunnies: una collaborazione speciale tra Studio Ghibli e LucasFilm

Il cortometraggio animato è stato realizzato dalla famosa casa d’animazione giapponese Studio Ghibli per celebrare il terzo anniversario del lancio della piattaforma streaming e del debutto della popolare serie di Star Wars, The Mandalorian, negli Statui Uniti.

Disegnato a mano, è diretto da Katsuya Kondo, con le musiche di Ludwing Göransson.