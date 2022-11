Da UCI Cinemas un concorso legato a Black Panther: Wakanda Forever

In occasione del successo in sala di Black Panther: Wakanda Forever, il circuito cinematografico UCI Cinemas ha lanciato un concorso dedicato agli amanti dell’universo Marvel.

L’uscita nelle sale italiane del nuovo cinecomic Marvel Studios legato al mitico Black Panther non poteva non iniziare col botto, a tal proposito UCI Cinemas ha scelto di premiare il più fortunato dei clienti che acquisterà un ticket online fino al 20 novembre. In premio ci sarà uno straordinario artwork ufficiale rarissimo del film firmato da Matt Ferguson. Per tutte le informazioni, vi rimandiamo al comunicato ufficiale qui di seguito, e vi ricordiamo che potete leggere la nostra recensione di Black Panther: Wakanda Forever seguendo questo link.

Negli UCI Cinemas arriva il concorso di Black Panther: Wakanda Forever

Milano, 15 novembre 2022 – UCI Cinemas lancia un nuovo concorso dedicato a uno dei supereroi più amati del mondo e ideato da Stan Lee. Tutti coloro che acquisteranno online fino al 20 novembre un biglietto per assistere alle proiezioni di Black Panther: Wakanda Forever e lo registreranno entro il 25 novembre sul sito wakandaforever.ucicinemas.it parteciperanno all’estrazione di un esclusivo artwork limited edition realizzato dal noto artista Matt Ferguson. Non solo i fortunati vincitori avranno la possibilità di ammirare la splendida opera di Ferguson, numerata e incorniciata, ma potranno anche vantare il possesso di un pezzo estremamente raro, di cui esistono solo 10 copie in tutto il mondo.

In questo capitolo della saga dedicata al supereroe wakandiano, distribuito da The Walt Disney Company Italia, la regina Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e le Dora Milaje, combattono per proteggere la loro nazione dalle ingerenze delle potenze mondiali, a seguito della morte di re T’Challa. Mentre i wakandiani lottano per passare alla fase successiva, i nostri eroi dovranno unire gli sforzi, contando sull’aiuto della War Dog Nakia e di Everett Ross per dare un nuovo assetto al regno di Wakanda. Oltre all’esordio di Tenoch Huerta nel ruolo di Namor, re di una nazione sottomarina segreta, il film vede la partecipazione di Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livanalli.