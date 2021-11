Star Wars: la serie Rangers of the New Republic non verrà realizzata

Dopo le voci dello scorso maggio, arriva ora la conferma ufficiale: la serie spin-off di The Mandalorian dal titolo Star Wars: Rangers of the New Republic è stata cancellata.

Ebbene si, la conferma della cancellazione del nuovo show live action ambientato nell’universo Star Wars è arrivato in queste ore attraverso alcune dichiarazioni fatte da Kathleen Kennedy a Empire (via Screen Rant). Nel particolare, il CEO di Lucasfilm ha rivelato che NON sono mai state realizzate bozze della sceneggiatura, e ne sono state mai in programma.

Ambientata nella linea stessa linea temporale di The Mandalorian, la serie Rangers of the New Republic doveva intrecciarsi con storie future in un crescendo che avrebbe avuto il suo culmine con un grande evento crossover. Ricordiamo che si tratta della seconda serie Star Wars ad aver ottenuto il classico “benservito”, l’altra infatti è quella incentrata su Cara Dune, personaggio interpretato in The Mandalorian dall’attrice Gina Carano, licenziata da Disney per alcune dichiarazioni ritenute “controverse”, qui i dettagli.

Prossimamente Lucasfilm e Disney presenteranno The Book of Boba Fett (altro spin-off di The Mandalorian) sulla piattaforma digitale Disney+, a tal proposito trovate a questo nostro indirizzo dettagli ulteriori.