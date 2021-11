Box Office Italia: Encanto in testa nella giornata giovedì

Gli incassi complessivi del Box Office Italia continuano a calare nonostante le tante nuove proposte approdate in sala tra ieri ed oggi. In testa tiene discretamente Encanto.

Il nuovo film d’animazione Encanto ha incassato ieri altri 94 mila euro, ed ora viaggia con un parziale di 222 mila euro in due giorni, ricordiamo a tal proposito l’uscita anticipato al mercoledì. In seconda posizione spazio per Ghostbusters: Legacy, l’incasso maturato è stato 44 mila euro, per un totale di 1.3 milioni. Il podio del Box Office Italia è stato, inoltre, completato dal cinecomic Eternals (qui la recensione) con 32 mila euro, ed un totale di 7.7 milioni.

Tra le nuove proposte del giovedì ha deluso profondamente Resident Evil: Welcome to Raccoon City, il cui esordio è valso solo 30 mila euro in quarta posizione, così come la commedia italiana Una Famiglia Mostruosa, capace di raccogliere solo 20 mila euro al sesto. In quinta posizione, infine, The French Dispatch ha raccolto altri 26 mila euro, per un totale di 1.6 milioni.

Fonte: Cinetel