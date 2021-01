Lo Star Wars di Kevin Feige ha trovato uno sceneggiatore

Nel corso del 2019 la Lucasfilm ha avviato lo sviluppo di un nuovo film Star Wars prodotto in collaborazione con Kevin Feige, ma da allora nessun aggiornamento è trapelato dalla rete.

Passato “forse” il periodo più difficile per Hollywood, dovuto lo ricordiamo alla Pandemia da Covid-19, ecco arrivare da Deadline un primo importante aggiornamento riguardo proprio il progetto Star Wars prodotto dal CEO di Marvel Studios “Kevin Feige“.

Secondo la famosa fonte la Lucasfilm – in collaborazione con Feige – avrebbe scelto Michael Waldron come sceneggiatore del film ancora senza titolo. Waldron è noto principalmente per aver scritto il prossimo Doctor Strange in the Multiverse of Madness, per essere produttore esecutivo e capo del dipartimento scrittura di Loki, ma anche per il suo Emmy con Rick and Morty.

La fonte ha aggiunto, inoltre, tale ingaggio farebbe parte di un accordo molto più ampio fatto tra l’autore e la major, da qui la possibilità che Loki potrebbe aver ottenuto già il via libera per una seconda stagione. Tutto questo non è però stato confermato dalla Disney.

Tornando al futuro dell’universo Star Wars, va ricordato che al momento l’unico progetto ufficialmente in via di sviluppo è Star Wars: Rogue Squadron, film tra l’altro affidato nelle mani della regista Patty Jenkins (Wonder Woman 1984).