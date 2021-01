Brie Larson inizia gli allenamenti per Captain Marvel 2

Le riprese di Captain Marvel 2 non sono ancora state programmate, ma ciononostante Brie Larson è pronta ad iniziare i propri allenamenti per tornare ad interpretare Carol Danvers.

Attraverso un breve video, infatti, l’attrice ha rivelato che inizierà presto gli allenamenti, mostrando tra l’altro la palestra organizzata in casa sua, perfetta per questo periodo difficile a causa del protrarsi dell’emergenza Covid-19.

Come oramai noto dall’ultimo aggiornamento proveniente dell’Investor Day della Disney dello scorso dicembre, Captain Marvel 2 sarà diretto da Nia DaCosta, mentre nel cast con Brie Larson ci sarà spazio per Iman Vellani (la nuova Ms Marvel) e per Teyonah Parris, nei panni di Monica Rambeau, personaggio già visto in Captain Marvel, ma in quel caso in veste bambina.

Al momento la data di rilascio del film nelle sale americane è fissata per l’11 novembre 2022.

IL VIDEO