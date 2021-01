WandaVision: la premiere del 15 gennaio conterà 2 episodi

Il 15 gennaio 2021 sarà finalmente la volta di WandaVision su Disney+, ma con quanti episodi esordirà la serie Marvel Studios?

Questa sera, attraverso un comunicato Disney inviato alla stampa americana, è noto che il 15 gennaio la piattaforma digitale proporrà una premiere da ben 2 episodi, con il terzo atteso per il 22 gennaio.

Tale decisione conferma, quindi, la nuova tendenza dei servizi digitali di rilasciare le proprie serie tv con cadenza settimanale, e non per intere come ha sempre fatto Netflix, in questo caso però con 2 episodi il giorno del lancio ufficiale.

WANDAVISION

PRODUZIONE: Lo show sarà ambientato subito dopo gli avvenimenti di Avengers: Endgame. Gli showrunners sono Jac Schaeffer e Matt Shakman. La colonna sonora sarà composta da Christophe Beck. CAST: Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Teyonah Parris, Kat Dennings, Randall Park, Kathryn Hahn.

TRAMA: Bettany torna come Visione e la Olsen come Wanda Maximoff – due esseri dotati di superpoteri che vivono le loro vite di periferia ideali e che iniziano a sospettare che tutto non sia ciò che appare.

Su Disney+ dal 15 gennaio 2021 i primi due episodi.