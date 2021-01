Che Dio ci aiuti 6: i nuovi episodi su Rai 1

Torna questa sera “Che Dio ci aiuti 6”, la fiction di Rai 1 con protagoniste le avventure delle consorelle capitanate da suor Angela e suor Costanza.

Dal 7 gennaio, tornano le scatenate suore di Che Dio ci aiuti 6, pronte a vivere nuove avventure nel nuovo convento di Assisi.

Una delle novità della nuova stagione é la “promozione” di suor Angela (Elena Sofia Ricci) in Madre Superiora del convento e l’inaspettato ritorno di Monica (Diana Del Bufalo), ex di Nico.

Azzurra (Francesca Chillemi) é sempre più sicura di intraprendere il suo percorso da novizia, mentre Ginevra (Simonetta Columbu) nutre forti dubbi sul suo amore per Nico (Gianmarco Saurino), per cui ha lasciato le sue vesti da aspirante suora.

Non mancherà l’occhio vigile di suor Costanza (Valeria Fabrizi), pronta a ristabilire l’ordine tra le sue figlie e i nuovi arrivi ad Assisi, tra cui il giovane medico Emiliano Stiffi (Pierpaolo Spollon) e il misterioso Erasmo (Erasmo Genzini).

Gianmarco Saurino (Nico) e Pierpaolo Spollon (Emiliano) in “Che Dio ci aiuti 6”

Questa sera 7 gennaio, iniziano i nuovi episodi di Che Dio ci aiuti 6 diretti da Francesco Vicario. La sceneggiatura scritta da Umberto Gnoli e Silvia Leuzzi non deluderà gli spettatori affezionati alla serie targata Rai Fiction.

Abbiamo visto in anteprima i primi due episodi ed evitando spoiler vi possiamo assicurare che non mancheranno le risate in questa nuova stagione.

Nel primo episodio assistiamo al trasferimento delle suore al Convento degli Angeli di Assisi. Azzurra si prepara alla cerimonia di inizio del suo noviziato ma, non è facilissimo per lei abbandonare in toto il suo vecchio stile di vita. Nico e Ginevra sono pronti a sposarsi ma, il ritorno di Monica mette in crisi l’autostima di Ginevra.

Assisi è la città natale di suor Angela che, ritorna dopo molti anni e, sopratutto dopo aver cambiato radicalmente la sua vita eppure il passato torna a bussare alla sua porta con l’arrivo di un nuovo misterioso ragazzo, Erasmo.

Nel secondo episodio troviamo i nostri protagonisti in conflitto con se stessi: Ginevra ha baciato un altro e Nico è furioso con lei, suor Costanza cerca di spronare Monica a reagire alla sua apatia, Azzurra prova a far parlare una bambina rimasta traumatizzata dall’incidente dei suoi genitori, Erasmo si mette nei guai. Suor Angela, raccoglie tutto il suo coraggio e va a parlare con suo padre che non vede da quando ha lasciato la città, e scopre che le sta sicuramente nascondendo qualcosa che riguarda il suo passato.