Patty Jenkins dirigerà Rogue Squadron, nuovo film Star Wars

L’evento Investor Day della Disney in queste ore sta regalando moltissime anticipazioni dal futuro del colosso, e tra queste va segnalata Patty Jenkins come regista di uno Star Wars movie.

Il film affidato dalla Lucasfilm a Patty Jenkins si intitolerà Rogue Squadron, e sarà il primo live actin Star Wars ad approdare al cinema dopo Star Wars: L’ascesa di Skywalker. L’uscita è prevista per Natale 2023.

L’annuncio della collaborazione tra Patty Jenkins e la Lucasfilm è stato inoltre suggellato da un video in cui la stessa regista di Wonder Woman e Wonder Woman 1984 conferma il suo prossimo lavoro. In fondo alla pagina trovate il suddetto video ed il primo logo del film.

Non sono stati al momento rivelati altri dettagli su Rogue Squadron.