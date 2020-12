Andor sarà il titolo della serie prequel di Rogue One: ecco un video dal set

Tra gli annunci più importanti venuti fuori dall’evento Disney noto come Investor Day non poteva mancare quello relativo alla serie dedicata a Cassian Andor, personaggio Star Wars conosciuto in Rogue One.

La serie, le cui riprese sono partite da circa due settimane, sarà intitolata semplicemente Star Wars: Andor, e vedrà la luce su Disney+ a partire dal 2022. Queste sono in sintesi le informazioni venute fuori dal panel dell’Investor Day. In aggiunta è stato anche mostrato un breve filmato dal set, lo potete apprezzare in fondo alla pagina.

STAR WARS: ANDOR

PRODUZIONE : La serie avrà come showrunner Stephen Schiff e Tony Gilroy. In cabina di regia Toby Haynes.

: La serie avrà come showrunner Stephen Schiff e Tony Gilroy. In cabina di regia Toby Haynes. CAST : Diego Luna, Alan Tudyk, Stellan Skarsgard, Genevieve O’Reilly, Denise Gough, Adria Arjona.

: Diego Luna, Alan Tudyk, Stellan Skarsgard, Genevieve O’Reilly, Denise Gough, Adria Arjona. TRAMA : Al centro degli eventi raccontati ci sarà Andor e la storia sarà ambientata all’inizio della Ribellione contro l’Impero. Il progetto viene descritto come un thriller ambientato nel mondo delle spie.

: Al centro degli eventi raccontati ci sarà Andor e la storia sarà ambientata all’inizio della Ribellione contro l’Impero. Il progetto viene descritto come un thriller ambientato nel mondo delle spie. IN TV: Su Disney+ dal 2022.

IL VIDEO