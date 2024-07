Con Deadpool & Wolverine oramai ad un passo dall’esordio in sala, il regista Shawn Levy sembra già proiettato al film Star Wars a cui è collegato da novembre 2022.

Nella giornata odierna il the Hollywood Reporter ha offerto un piccolo ma sostanzioso aggiornamento dallo Star Wars movie di Levy: secondo la celebre fonte, infatti, la Lucasfilm avrebbe ingaggiato lo scrittore Jonathan Tropper per iniziare la scrittura della sceneggiatura del film al momento senza titolo. Tropper, ha già collaborato con Shawn Levy avendo firmato di recente la sceneggiatura di “The Adam Project“, inoltre è stato anche showrunner di serie di successo quali “See” e “Warrior“.

Levy, d’altro canto, sembra avere un’agendina lavorativa abbastanza piena per i prossimi anni. Dopo il tour promozionale del suddetto “Deadpool & Wolverine“, infatti, il regista dovrà impegnarsi nel doppio ruolo di produttore e regista di “Stranger Things S5“, ed è oramai da tempo collegato con voci sempre più insistenti alla regia del prossimo “Avengers 5“

Ma quando uscirà al cinema il suo Star Wars movie? Beh, se si prende in considerazione che il prossimo live action al cinema sarà “The Mandalorian & Grogu” (22 maggio 2026), è facile immaginare al 2027 come ipotetica data di lancio di questo nuovo progetto.

Non resta che attendere nuovi aggiornamenti..

