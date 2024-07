Watchmen: Chapter 1, il trailer del film animato

Warner Bros ha rilasciato nelle ore scorse il trailer ufficiale di Watchmen: Chapter 1, il film animato ispirati alla graphic novel di Alan Moore e disegnata da Dave Gibbons.

Il film verrà distribuito diviso in due parti da Warner Bros. Discovery Home Entertainment direttemente nel mercato dell’intrattenimento casalingo a partire dal 13 agosto in digitale sulle varie piattaforme digitali, e dal 27 agosto in blu-ray.

La regia di Watchmen è stata curata da Brandon Vietti, su una sceneggiatura firmata da J. Michael Straczynski. Il cast vocale include Matthew Rhys nei panni di Dan Dreiberg e Nite Owl, Katee Sackhoff nei panni di Laurie Juspeczyk e Silk Spectre, Titus Welliver nei panni di Rorschach e Walter Kovacs, e Michael Cerveris nei panni di Jonathan Osterman e Dr. Manhattan. Altri personaggi sono doppiati da Troy Baker, Adrienne Barbeau, Corey Burton, Jeffrey Combs, Kelly Hu e Phil LaMarr.

Qui di seguito è disponibile, invece, la sinossi ufficiale del progetto Watchmen:

“Il pericolo è all’orizzonte. Nell’America alternativa del 1985, i supereroi in costume fanno parte della vita di tutti i giorni. Quando uno dei suoi ex compagni viene assassinato nel suo appartamento, il vigilante mascherato noto come Rorschach scopre un complotto per uccidere e screditare tutti i supereroi passati e presenti. Mentre riconnette con i suoi soci in pensione, solo uno dei quali ha veri poteri (il dottor Manhattan), Rorschach intravede una cospirazione di vasta portata che coinvolge il loro passato condiviso e conseguenze catastrofiche per il futuro del mondo. Watchmen Chapter 1-2, un nuovo (e fedele) adattamento dell’iconica graphic novel di Alan Moore, prossimamente con Warner Bros Home Entertainment.”

Nel 2009, la Warner Bros. ha distribuito l’adattamento live-action di Watchmen del regista Zack Snyder. Il cast ha visto tra i protagonisti Billy Crudup, Matthew Goode, Jackie Earle Haley, Jeffrey Dean Morgan e Patrick Wilson, il film ad oggi ha un indice di gradimento del 65% su RottenTomatoes e ha incassato 185 milioni di dollari al botteghino globale.

Un decennio dopo, una serie HBO con lo stesso nome del creatore Damon Lindelof è stata ambientata 34 anni dopo gli eventi dei fumetti. Lo show è stato acclamato dalla critica, ed ha guadagnato 11 Emmy Awards da 26 nomination.

