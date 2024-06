Shawn Levy potrebbe dirigere il prossimo film Avengers

Con Deadpool & Wolverine in uscita quest’anno, il regista Shawn Levy potrebbe essere il regista del nuovo film Avengers.

Questa sera Deadline ha riferito che il regista Shawn Levy potrebbe aver ottenuto negli ultimi giorni un colloquio con i Marvel Studios per la regia di uno dei prossimi film evento “Avengers“. Secondo la fonte, al regista sarebbe stata consegnata l’ultima stesura della sceneggiatura firmata da Michael Waldron, e starebbe al momento valutando la possibilità di prendere o meno le redini della regia.

In attesa di capire quanto di realistico sia presente in queste voci (accreditate si, ma sempre voci), sembra chiaro che una mossa del genere da parte dello studios sia da considerare astuta. Levy, di fatto, con Deadpool & Wolverine (qui il trailer) ha tutte le carte in tavola per riportare l’MCU in alto, in special modo dopo i molti passi falsi fatti nell’ultimo periodo.

D’altro canto, il prossimo Avengers movie, che sembrerebbe essere quel “The Kang Dynasty” oramai destinato ad essere stravolto completamente dopo gli eventi riguardanti Jonathan Majors, è nato già sotto i peggiori auspici, tra registi che hanno abbandonato (Destin Daniel Cretton), licenziamenti (Majors) e riscritture varie. Pertanto per Levy, accettare un lavoro del genere, potrebbe non essere la scelta giusta per la sua carriera.

La data di lancio nelle sale rimane al momento il 1 maggio 2026.

Non resta che attendere ulteriori novità in merito.

