A24 e I Wonder Pictures: un sodalizio che si rinnova nel 2025

Dal 2025 nuovi film A24 arriveranno nelle sale italiane con I Wonder Pictures, tra questi The Smashing Machine di Benny Safdie, Opus di Mark Anthony Green e The Legend of Ochi di Isaiah Saxon.

Dopo l’intesa e proficua collaborazione che ha visto i successi al botteghino de La zona d’interesse di Jonathan Glazer, The Whale di Darren Aronofsky e Everything Everywhere All at Once dei Daniels e gli ottimi risultati italiani di Beau ha paura di Ari Aster e Dream Scenario di Kristoffer Borgli – I Wonder Pictures e A24 proseguono la loro proficua collaborazione e rinnovano l’entusiasmo di lavorare insieme su nuovi film A24 che arriveranno nelle sale italiane con I Wonder Pictures a partire dal 2025.

A24 e I Wonder Pictures: i titoli del 2025

Siamo felici di annunciare THE SMASHING MACHINE di Benny Safdie, sull’emozionante vicenda del wrestler e campione di MMA e Vale Tudo Mark Kerr, con Dwayne “The Rock” Johnson ed Emily Blunt, OPUS di Mark Anthony Green con John Malkovitch e Ayo Edibiri e THE LEGEND OF OCHI, la sorprendente opera prima di Isaiah Saxon con Willem Dafoe, Finn Wolfhard, Emily Watson e l’esordiente Helena Zengel, un’avventura fantastica di grande potenza visiva.

«Amiamo i film A24, ci rispecchiamo in quello che raccontano e in come lo raccontano», dichiara Andrea Romeo, fondatore e direttore editoriale di I Wonder Pictures, «e siamo orgogliosi di poter continuare a portare questa qualità e questa originalità di sguardo al pubblico italiano. Con A24, oltre a condividere una grande sintonia di linea editoriale, abbiamo affinato una perfetta sinergia di procedure e obiettivi e un forte affiatamento tra i rispettivi team di lavoro: è un piacere lavorare insieme, e questo entusiasmo si riflette nei risultati finali».

