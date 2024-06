La Memoria dell’Assassino: il trailer del film di Michael Keaton

Eagle Pictures ha diffuso in rete il trailer di La Memoria dell’Assassino, il film diretto ed interpretato da Michael Keaton.

Al suo debutto alla regia, se si esclude The Merry Gentleman del 2008, Michael Keaton (prossimamente in sala anche con Beetlejuice Beetlejuice) con La Memoria dell’Assassino porta in sala la storia di un killer di professione affetto da una malattia irreversibile che comporta la perdita della memoria. Nel tentativo di aiutare il figlio, immischiato in un terribile crimine, il killer deve lottare non solo per risolvere la situazione annosa, ma anche contro la malattia.

Questa è la trama ufficiale:

John Knox (Michael Keaton), è un sicario a cui è stata diagnosticata una malattia irreversibile che gli fa perdere progressivamente e rapidamente la memoria. Il figlio Miles (James Marsden), con cui ha rapporti tesi, chiede improvvisamente il suo aiuto: ha commesso un terribile crimine, e chiede a Knox di farne sparire le prove. Aiutato da un amico fidato (Al Pacino), affrontando l’acuta detective Ikari (Suzy Nakamura), Knox, cercherà di risolvere la situazione in una lotta contro il tempo e il ticchettio della sua mente in rapido deterioramento.

Nel cast, con Keaton, spiccano anche i volti di James Marsden, Al Pacino e Suzy Nakamura. La release nelle sale di La Memoria dell’Assassino è stata fissata per il 4 luglio 2024.

