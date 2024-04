La Disney questa sera ha svelato le date di uscita di due film molto attesi, ossia Tron: Ares e The Mandalorian & Grogu.

Con un annuncio a sorpresa, il colosso dell’intrattenimento ha svelato quelle che saranno le date di uscita di due film che i fan attendono con ansia. Tron: Ares, terzo capitolo della famosa saga fantasy/sci-fi, sarà nelle sale dal 10 ottobre 2025, mentre The Mandalorian & Grogu, film che andrà a continuare la serie Star Wars di successo The Mandalorian, ha ottenuto una data di uscita il 22 maggio 2026.

Annunciato lo scorso gennaio, il film Star Wars verrà diretto da Jon Favreau, creatore dello show in onda su Disney+, con Kathleen Kennedy e Dave Filoni in cabina di produzione. I dettagli della trama al momento rimangono segreti, con la chiara impressione che possa però proseguire le vicende apprezzate nella terza stagione di The Mandalorian.

Tron: Ares, invece, sarà il terzo capitolo della saga, con Joachim Rønning protagonista in cabina di regia. Il cast del nuovo film al momento conta la presenza di Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan, Gillian Anderson e Sarah Desjardins. La sceneggiatura del film è stata firmata da Jesse Wigutow e Jack Thorne, mentre Emma Ludbrook, Jeffrey Springer e Leto sono produttori e Russell Allen come produttore esecutivo.

