Star Wars: Dawn of the Jedi sarà uno dei prossimi film dell’universo cinematografico creato da George Lucas nel lontano 1977.

Annunciato per la prima volta in occasione della scorsa edizione dello Star Wars Celebration, il nuovo film Guerre Stellari questa sera ha mosso i primi fondamentali passi che lo porteranno al cinema nei prossimi anni. Secondo il The Hollywood Reporter, infatti, la co-sceneggiatura del film è stata assegnata da Lucasfilm a Beau Willimon, tra i protagonisti del successo House of Cards. L’altro co-sceneggiatore sarà il già annunciato James Mangold, il cui nome figurerà anche come produttore e regista.

Dalle prime informazioni note, Star Wars: Dawn of the Jedi (attualmente si tratta di un titolo non ufficiale) dovrebbe tracciare le origini della Forza e dovrebbe avere un’ambientazione approssimativamente 25.000 anni prima di qualsiasi sequenza temporale e storia raccontata finora dai film e dalle serie.

Il film non ha ancora ottenuto una data di uscita al cinema, ma si prevede che James Mangold sarà disponibile subito dopo aver completato A Complete Unknown, il biopic su Bob Dylan con protagonista Timothée Chalamet. Il prossimo film Star Wars ad approdare al cinema sarà pertanto The Mandalorian & Grogu, da poche ore apparso nell’immenso listino uscite Disney.

Tornando per concludere a Beau Willimon, la co-sceneggiatura di Dawn of the Jedi segna l’ennesima collaborazione con Lucasfilm dopo la scrittura di tre episodi della prima stagione della serie Andor.

