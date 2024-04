Il film evento Back to Black si avvia a fare il suo esordio nelle sale italiane, ed il circuito UCI Cinemas si prepara all’evento con tanto di omaggio per i fan.

Diretto da Sam Taylor-Johnson, la stessa regista di 50 Sfumature di Grigio, il film porterà nelle sale la storia dietro la realizzazione dello storico album “Back to Black” da parte della compianta artista britannica Amy Winehouse, in quest’occasione interpretata dall’attrice Marisa Abela. Ma scopriamo nel dettaglio come si sta preparando UCI Cinemas all’evento.

Milano, 5 aprile 2024 – Dal 18 aprile negli UCI Cinemas arriva Back to Black, il film diretto da Sam Taylor-Johnson e distribuito da Universal Pictures International Italy che ripercorre la vita e la carriera di Amy Winehouse, la cantante inglese che ha conquistato milioni di fans, tragicamente scomparsa nel luglio del 2011. Per l’occasione il Circuito ha pensato a un omaggio dedicato ai fan della cantante: acquistando sul sito www.ucicinemas.it o sull’app del Circuito, a partire dal 5 aprile giorno di apertura delle prevendite, il biglietto per una delle proiezioni previste dal 18 al 21 aprile gli spettatori riceveranno in omaggio l’esclusivo artwork del film.

Back to Black è uno sguardo inedito sulla rapida ascesa di Amy Winehouse e sulla pubblicazione del suo rivoluzionario album “Back to Black”. Raccontato dal punto di vista di Amy, interpretata da Marisa Abela, il film mostra senza veli la donna dietro il fenomeno e la relazione che ha ispirato uno degli album più leggendari di tutti i tempi.

Correlati