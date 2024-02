Star Wars: Andor tornerà su Disney+ con gli episodi della seconda stagione nel corso del 2025, ma intanto le riprese si sono concluse.

A confermare la conclusione della produzione sul set è stato nelle ultime ore Diego Luna attraverso un lungo post-social su Instagram:

“Oggi è l’ultimo giorno di riprese di Andor. Non potrei essere più grato all’intero equipaggio per questa straordinaria esperienza e per gli anni di duro lavoro. Più di 700 persone hanno lavorato a questa produzione, ed è impossibile salutare e ringraziare ognuno individualmente, motivo per cui scrivo qui. GRAZIE per l’amore e la meravigliosa esperienza. Arrivederci.”

Star Wars: Andor, la serie.

Le riprese della seconda stagione sono partite nel novembre del 2022, successivamente hanno subito un lungo stop a causa degli scioperi hollywoodiani. La riprese ad inizio gennaio 2024 ha poi portato la produzione a chiudersi proprio in questi giorni.

La seconda stagione, così come la prima, potrà contare su 12 episodi. La trama dovrebbe spingere lo show verso Rogue One: a Star Wars Story, di cui Andor è il prequel. In particolare, gli ultimi tre episodi dovrebbero essere ambientati alcuni giorni prima del film del 2016.

Gli executive producer sono Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna e Michelle Rejwan. Tony Gilroy è il creatore e showrunner. Nel cast della prima stagione, oltre a Diego Luna come Cassian Andor, erano presenti Kyle Soller nei panni di Syril Karn, Adria Arjona nei panni di Bix Caleen, Stellan Skargård nei panni di Luthen Rael, Fiona Shaw nei panni di Maarva Andor, Genevieve O’Reilly nei panni di Mon Mothma, e Denise Gough nel ruolo di Dedra Meero. Nei nuovi episodi ci sarà spazio anche per Forest Whitaker come Saw Gerrera.