A Quiet Place: Giorno 1, lo spot del Super Bowl

L’annuale appuntamento con i mitici spot del Super Bowl è finalmente arrivato: si parte con A Quiet Place: Giorno 1.

In anticipo sui tempi rispetto alla concorrenza – molti degli altri studios presenteranno i loro spot tra oggi e domani – la Paramount Pictures ha diffuso poco fa lo spot di A Quiet Place: Giorno 1, il film che andrà a raccontare i primi istanti dell’invasione aliena narrata per la prima volta al cinema da John Krasinski nel 2018. Rispetto al trailer diffuso alcuni giorni fa, come è possibile apprezzare qui di seguito, lo spot del Super Bowl offre le stesse sequenze ma attraverso un montaggio differente.

A Quiet Place: Giorno 1, il film.

Il film è stato diretto da Michael Sarnoski, qui anche come co-sceneggiatore assieme a John Krasinski. Tra i produttori figurano anche Michael Bay, Andrew Form e Brad Fuller, con Allyson Seeger e Vicki Dee Rock presenti come produttori esecutivi. La Platinum Dunes di Bay produce in collaborazione con la Sunday Night.

Nel cast spiccano i nomi illustri di Lupita Nyong’o, Joseph Quinn, Alex Wolff e Djimon Hounsou. Il film sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal mese di giugno.