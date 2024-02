A Quiet Place: Giorno 1 è il film prequel della fortunata saga sci-fi creata da John Krasinski, e da oggi si mostra al popolo della rete con un primo agghiacciante teaser trailer.

Come un fulmine a ciel sereno, quest’oggi Eagle Pictures (per l’Italia) e Paramount Pictures (per l’estero) hanno diffuso il primo trailer di A Quiet Place: Giorno 1, il film che, così come anticipa il titolo, andrà a raccontare le primissime fasi dell’invasione aliena che ha fatto sprofondare il nostro pianeta in un silenzio abissale.

Per questo prequel, John Krasinski figura come co-sceneggiatore e produttore, mentre a Michael Sarnoski è toccata la regia. Nel cast spiccano i nomi illustri di Lupita Nyong’o, Joseph Quinn, Alex Wolff e Djimon Hounsou. Il film sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal mese di giugno.

Tra i produttori figurano anche Michael Bay, Andrew Form e Brad Fuller, con Allyson Seeger e Vicki Dee Rock presenti come produttori esecutivi. La Platinum Dunes di Bay produce in collaborazione con la Sunday Night.