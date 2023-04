Forest Whitaker conferma il ritorno di Saw Gerrera in Andor 2

L’attore Forest Whitaker tornerà per la seconda stagione di Star Wars: Andor, attualmente in fase di produzione attiva.

Intervistato in merito al tour promozionale del suo ultimo film “Big George Foreman” (via ComicBook), l’attore Forest Whitaker ha confermato che tornerà ad interpretare l’estremista Saw Gerrera anche nella seconda stagione di Andor. Il personaggio è stato introdotto nel franchise Star Wars con la serie animata The Clone Wars, successivamente è arrivato l’esordio in live action con Rogue One: a Star Wars Story, il film di cui Andor è il prequel.

Attualmente riprese di Andor sono ferme a causa del maltempo che si è riversato in questi giorni a Dorset, la contea del Regno Unito dove si sta concentrando la produzione della serie Disney+. Qui trovate le ultime novità offerte dal panel durante lo Star Wars Celebration.

STAR WARS: ANDOR

Diego Luna torna nei panni di Cassian Andor, affiancato da Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller, Forest Whitaker e Fiona Shaw. Gli executive producer sono Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna e Michelle Rejwan. Tony Gilroy è il creatore e showrunner.

Andor esplorerà una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor che lo porterà a scoprire come può fare la differenza. La serie racconterà la storia della nascente ribellione contro l’Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti. È un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle.

La seconda stagione è attualmente in produzione.