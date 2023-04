Box Office Italia: Super Mario Bros vince il suo terzo weekend

Super Mario Bros – Il Film ha vinto il suo terzo weekend nel Box Office Italia, mentre è stato testa a testa tra Il Sol dell’Avvenire e La Casa – Il Risveglio del Male.

Come da previsione, Super Mario Bros non ha avuto difficoltà a vincere il suo terzo weekend di fila nel nostro mercato cinematografico. Il film ispirato al famoso videogame ha raccolto in quattro giorni 1.75 milioni di euro, ed ora viaggia con un parziale di 15.74 milioni, direttamente al terzo posto per gli incassi più alti dallo scoppio della pandemia. A livello nazionale, inoltre, il film ha superato gli incassi complessivi di Minions 2 (altro film targato Illumination/Universal).

Dietro Super Mario Bros si è registrato un testa a testa interessante tra Il Sol dell’Avvenire di Nanni Moretti e l’horror La Casa – Il Risveglio del Male, con il primo che è riuscito a spuntarla per poche migliaia di euro: la seconda posizione di Moretti, infatti, è valsa 947 mila euro, contro i 937 mila euro del nuovo Evil Dead movie. Nel resto della classifica, in quarta posizione un altro horror “L’esorcista del papa” con 449 mila euro (totale 1.81 milioni), in quinta Air – La storia del grande salto con 321 mila euro (totale 2.69 milioni).

FONTE: CINETEL