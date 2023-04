Box Office USA: Il nuovo La Casa stupisce, ma Super Mario Bros vince il weekend

Super Mario Bros – Il Film ha vinto il suo terzo weekend di fila nel Box Office USA, ma chi stupisce tutti è La Casa – Il Risveglio del Male.

Ebbene si, ci si aspettava una vittoria facile del buon Super Mario Bros, e così è stato. Il film ispirato alla famosa saga videoludica ha battuto tutti con un incasso stimato di 58.23 milioni di dollari, per un totale finora straordinario di 434.32 milioni.

Secondo i dati statistici offerti da BoxOfficePro, l’incasso complessivo raggiunto fino ad oggi da Super Mario Bros rappresenta il maggior incasso del 2023, ma anche il 28° della storia del botteghino nordamericano (inflazione esclusa). Inoltre il film si è al momento posizionato al 7° posto degli incassi più alti della storia per un film d’animazione.

A livello internazionale il film ha raccolto nel weekend altri 70.7 milioni di dollari, ed ora viaggia con uno score da 437.5 milioni nel Box Office International, e 871.8 milioni in quello globale. Tra i mercati internazionali che maggiormente hanno contribuito a questo grande risultato, il Messico ed il Regno Unito, rispettivamente con incassi di 65.6 milioni e 51.6 milioni.

Come anticipato in precedenza, il risultato di La Casa – Il Risveglio del Male è da considerare stupefacente. Nel suo weekend d’esordio, infatti, il ritorno al cinema della famosa saga Evil Dead ha fruttato un incasso stimato di 23.5 milioni di dollari, ossia nella fascia più alta delle previsioni pre-rilascio. Rispetto al remake del 2013 ha perso solo il 9%, ma ha ancora tempo per farsi strada. Con una partenza così convincente è molto probabile che Sam Raimi possa voler confermare i piani di espansione per la saga.

La terza piazza del podio del Box Office USA è andata a The Covenant, il nuovo film di Guy Ritchie con Jake Gyllenhaal, il cui incasso deludente è stato di 6.28 milioni di dollari, e questo nonostante il punteggio A su CinemaScore.