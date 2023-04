Star Wars Celebration: novità dalla seconda stagione di Andor

E’ partita quest’oggi l’edizione 2023 dello Star Wars Celebration, la famosa convention dedicata ai tantissimi fan dell’universo Star Wars.

Il primo panel che ha caratterizzato questa nuova edizione dello Star Wars Celebration è stato quello riservato ad Andor, la serie di con protagonista Diego Luna, la cui prima stagione si è rivelata un successo di critica. Sul palco dello Star Wars Celebration, chiaramente il cast ma anche il regista Tony Gilroy.

Il regista ha confermato che la lavorazione della seconda stagione è oramai a metà strada, con un obiettivo realistico di poter presentare al mondo i nuovi episodi nell’estate del 2024. Al termine del suo intervento è stato inoltre mostrato un breve trailer che ha infiammato i fan presenti, in cui un Mon Mothma appare visibilmente preoccupato riguardo la situazione catastrofica che, a quanto pare, porterà a Rogue One, il film di cui Andor è prequel.

STAR WARS: ANDOR

Diego Luna torna nei panni di Cassian Andor, affiancato da Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller, Forest Whitaker e Fiona Shaw. Gli executive producer sono Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna e Michelle Rejwan. Tony Gilroy è il creatore e showrunner.

Andor esplorerà una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor che lo porterà a scoprire come può fare la differenza. La serie racconterà la storia della nascente ribellione contro l’Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti. È un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle.

La seconda stagione è attualmente in produzione.