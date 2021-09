Star Trek: Discovery 4, rivelata la data della premiere

Tante sono state le novità rilasciate durante lo Star Trek Day, l’evento organizzato da Paramount+ per celebrare il cinquantacinquesimo anno dal giorno in cui fu trasmesso il primo episodio di una saga destinata a diventare uno dei punti fermi della fantascienza.

Durante il panel dedicato a Star Trek: Discovery, è stata diffusa una clip, ancora non visibile qui nel nostro paese, in cui viene svelata la data della premiere dell’attesissima quarta stagione dello show che vede finalmente al comando della USS Discovery Michael Burnham. L’estenuante attesa è finalmente giunta quasi al termine, Star Trek: Discovery 4, infatti, debutterà sul nuovo servizio streaming Paramount+ dal 18 Novembre prossimo, in Italia sarà Netflix a distribuirla, a partire dal giorno successivo.

STAR TREK: DISCOVERY

La quarta stagione di Star Trek: Discovery è prodotta da CBS Television Studios in associazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Alex Kurtzman e Michelle Paradise fungono da showrunner. Nel cast, oltre a Sonequa Martin-Green nei panni del Capitano Michael Burnham, trovano spazio Doug Jones, Anthony Rapp, Mary Wiseman, Wilson Cruz, David Ajala, Blu del Barrio e Ian Alexander.

