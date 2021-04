Il primo drammatico trailer della quarta stagione di Star Trek: Discovery

Paramount+ ha rilasciato il primo drammatico trailer dalla quarta stagione di Star Trek: Discovery, la serie che vede al comando della USS Discovery il nuovo Capitano Michael Burnham.

Il video ha fatto il suo debutto durante l’ evento streaming di Paramount+ “First Contact Day”, ovvero la ricorrenza della data del primo contatto tra Umani e Vulcaniani avvenuta il 5 aprile del 2063, eventi questi narrati nel film Star Trek: Primo contatto, diretto da Jonathan Frakes nel 1996.

Il trailer mostra, tra l’altro, le nuove uniformi che Burnham e compagni indosseranno nella nuova stagione di Star Trek: Discovery, uniformi molto più variopinte delle precedenti che, come quelle indossate nella TOS da Kirk e dal suo equipaggio, si defferenziano nei colori a seconda del ruolo ricoperto dal personale che le indossa.

La trama orizzontale, che legherebbe un andamento più classicamente episodico dell’intera stagione, è basata sulla presenza di un’enorme anomalia gravitazionale che si espande per un diametro di circa 5 anni luce. Tale fenomeno cosmico potrebbe manifestarsi in qualsiasi parte dell’universo interessato, Toccherà al nuovo capitano della Discovery e all’intero suo equipaggio contrastare l’immane catastrofe attraverso alleanze con nuove civiltà e razze aliene. questa la sinossi ufficiale:

La stagione 4 di Star Trek: Discovery vede il Capitano Burnham e l’equipaggio della USS Discovery affrontare una minaccia diversa da quelle incontrate finora. Mentre i mondi compresi e non compresi nella Federazione percepiscono l’impatto, devono affrontare l’ignoto e lavorare assieme per assicurare un futuro di speranza per tutti.

STAR TREK: DISCOVERY

La quarta stagione di Star Trek: Discovery è prodotta da CBS Television Studios in associazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Alex Kurtzman e Michelle Paradise fungono da showrunner. Nel cast, oltre a Sonequa Martin-Green nei panni del Capitano Michael Burnham, trovano spazio Doug Jones, Anthony Rapp, Mary Wiseman, Wilson Cruz, David Ajala, Blu del Barrio e Ian Alexander Le riprese sono iniziate nel novembre del 2020 a Toronto, in Canada e termineranno entro il mese di settembre di quest’anno.

Star Trek: Discovery 4 farà il suo debutto sul servizio streaming Paramount+