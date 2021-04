Star Trek: Lower Decks 2 – Data per la premiere, e rinnovo per una terza stagione

L’evento noto come First Contact Day è andato in scena nella giornata di ieri e, tra tanti panel dedicati al mondo Star Trek, c’è stato spazio anche per uno dedicato alla serie animata Star Trek: Lower Decks.

Approdata su CBS All Access (qui in Italia su Amazon Prime Video) il 6 agosto scorso, la seconda serie animata della storia relativa al franchise Star Trek ha ottenuto recensioni in gran parte positive, tanto da ottenere il rinnovo per una seconda stagione quasi in tempi record. Durante il First Contact Day, a tal proposito, si è parlato del successo ottenuto dalla serie, della data ufficiale della premiere della seconda stagione, ma anche dell’ufficialità del rinnovo per una terza ondata episodica.

I nuovi episodi della seconda stagione di Star Trek: Lower Decks arriveranno su Paramount+ (ex CBS All Access) a partire dal 12 agosto 2021, ovvero nello stesso periodo dell’anno in cui ha esordito la prima (6 agosto). Sulla terza stagione, invece, i produttori si sono limitati a confermare che ci sarà, e che questa potrebbe approdare su Paramount+ nel corso del 2022 (forse ad agosto?).

