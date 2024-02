Nel primissimo pomeriggio Netflix ha presentato la lunga lista delle novità più attese del 2024, tra cui Squid Game 2 e Bridgerton 3.

Il colosso dello streaming – attraverso uno spettacolare video ricco di sequenze inedite – ha offerto un assaggio di quello che gli abbonati potranno ammirare nel corso del 2024 da poco iniziato. Il lungo video offre alcune sequenze dalle nuove stagioni di Squid Game, Bridgerton ed Emily in Paris, ma anche dalle nuove serie in arrivo come Avatar – La Leggenda di Aang, senza dimenticare i film più attesi, come Damsel, Beverly Hill’s Cop IV e la seconda parte di Rebel Moon.

Con il video qui di seguito, vi proponiamo anche il comunicato stampa ufficiale. Seguiranno alcuni articoli dedicati ai prodotti più attesi.

1 febbraio 2024 – Netflix svela le novità del 2024 e rende disponibili gli asset di nuovi film, serie tv e videogiochi in uscita nel corso dell’anno.

Quest’anno i fan potranno ritrovare alcuni tra i propri show preferiti, come Squid Game Stagione 2 o Rebel Moon – Parte 2: la sfregiatrice o affrontare l’ignoto con Il problema dei 3 corpi, per vivere una nuova avventura lungo tutto il corso dell’anno. Eddie Murphy tornerà in Beverly Hills Cop IV, Avatar – La leggenda di Aang è l’ultimo adattamento live-action, e Jennifer Lopez tenterà di salvare l’umanità in Atlas. Inoltre, nuove stagioni di Emily in Paris, Bridgerton e The Diplomat arriveranno questo 2024. Ma non è tutto: nuovi videogiochi, tra cui Hades e Sonic Mania Plus, arricchiranno l’offerta di Netflix Games.