Avatar: La Leggenda di Aang torna nuovamente protagonista in rete, ed ancora attraverso il rilascio di characters poster.

Protagonisti dei nuovi quattro characters poster sono stavolta i leader della Nazione del Fuoco: nei poster Daniel Dae Kim è Fire Lord Ozai, Elizabeth Yu è Azula, Paul Sun-Hyung Lee è Zio Iroh, e Ken Leung è il Comandante Zhao. Per dare, invece, un’occhiata ai precedenti quattro characters poster visitate questo nostro indirizzo.

Tutto è cambiato quando la Nazione del Fuoco ha attaccato. pic.twitter.com/jiJwDKh6gG — Netflix Italia (@NetflixIT) January 26, 2024

Avatar – La Leggenda di Aang: regia, cast, trama.

Albert Kim (Sleepy Hollow) è lo showrunner, lo sceneggiatore principale e il produttore esecutivo della serie, al fianco di Dan Lin (The Lego Movie), Lindsey Liberatore (Walker) per Rideback e Michael Goi (Swamp Thing). La co-produttrice esecutiva Roseanne Liang dirige la serie con Goi, Jet Wilkinson e Jabbar Raisani.

Il cast comprende Gordon Cormier (Aang), Kiawentiio (Katara), Ian Ousley (Sokka), Dallas Liu (Zuko) e Daniel Dae Kim (Ozai). Al loro fianco anche Paul Sun-Hyung Lee (Kim’s Convenience) nei panni di Zio Iroh, un generale della Nazione del Fuoco in pensione, mentore di suo nipote, il Principe Zuko. Lim Kay Siu (Anna and the King) è Gyatso, monaco dell’Aria che è tutore, mentore e migliore amico di Aang. Ken Leung (Lost) interpreta il Comandante Zhao, ambizioso ufficiale della Nazione del Fuoco che intende sfruttare un incontro inaspettato con un disperato Principe Zuko per favorire le proprie ambizioni.

La serie sarà trasmessa su Netflix a partire dal 22 febbraio 2024.