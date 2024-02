Pubblichiamo la nostra recensione di The Warrior – The Iron Claw, film scritto e diretto da Sean Durkin, con Zac Efron che arriva nelle sale cinematografiche italiane il 1 febbraio 2024, distribuito da Eagle Pictures.

La vera storia degli inseparabili fratelli Von Erich, che nei primi anni ottanta hanno fatto la storia nel competitivo e violento mondo del wrestling professionistico. Tra tragedie e trionfi, all’ombra di un padre/allenatore predominante, i fratelli cercano l’immortalità sul più grande palcoscenico dello sport.

È il 1979 e in Texas Fritz Von Erich, un massiccio e forzuto combattente di wrestling con una bellissima moglie e due figli, ha come unico obiettivo di vita, quello di diventare il campione mondiale dei pesi massimi, ambizione che purtroppo non riesce a raggiungere, ma gli permette di creare una numerosa famiglia all’interno di un bel ranch.

Col passare degli anni, il rimorso di non aver raggiunto quel titolo così importante, porta Fritz a riporre tutte le sue aspettative nei figli, cresciuti con un’educazione unicamente legata all’attività fisica, alla forza sia esteriore che interiore e al falso mito che non bisogna mai piangere, perché un uomo non soffre, non si arrende e si rialza anche quando non riesce a farlo. Kevin prestante dal punto di vista fisico e ottimo guerriero, ma balbetta davanti al microfono; Kerry si è dato al tiro del disco, il più piccolo Mike è il meno interessante e prestante della famiglia, l’unico che sembra il degno erede del sogno di campione mondiale è invece David.

Tutti i fratelli vivono all’interno di una famiglia religiosa, alla quale viene insegnata l’importanza della fede, la tenacia della religione e l’onesta dell’essere umano, in una casa perseguitata da una fantomatica maledizione, che durante gli anni comincia a mettere le radici nella realtà.

Zac Efron con il suo fisico mozzafiato, è il fratello meno ribelle, quello che accetta a testa bassa le decisioni di un padre padrone che impone le sue ambizioni, privando i suoi figli di un’identità singolare, costringendogli a indossare una cintura che gli sta stretta, un’aspirazione troppo dolorosa che cresce all’interno di quattro ragazzi insoddisfatti e impauriti di leggere sul volto di loro padre la delusione di un altro fallimento.

Efron non è più il ragazzino della porta accanto, osannato dalle teen cresciute a pane e High School Musical, dimostra infatti con The Iron Claw di sapersi mettere in gioco anche in interpretazioni più strutturate che lo portano a modificare il proprio fisico pur di slegarsi dalla figura da fidanzatino d’America che l’industry gli ha cucito addosso per anni.

Sean Durkin, che si è fatto strada nel grande pubblico attraverso la miniserie Southcliffe, qui decide di raccontare una storia vera, un wrestling lento e poco dinamico, fatto di pochi incontri e di scarso carisma sportivo, incentrato maggiormente sul dolore che questo sport crea all’interno di una famiglia che in maniera imperterrita accetta le disgrazie, frutto di una punizione divina per un ambizione umana di un egoista patriarca.

Fa una scelta stilistica ben precisa, non da classico biopic sportivo. Durkin predilige soffermarsi sulle sofferenze e sull’immortalità dei suoi personaggi senza soffermarsi troppo sugli incontri di wrestling. Gli incontri sono quasi inesistenti per un film costruito sulle icone di quella disciplina, proprio perché il regista (e sceneggiatore) predilige esplorare il dietro le quinte e le sensibilità di quegli uomini che sono passati alla storia.

3