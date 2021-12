Un nuovo super spot IMAX da Spider-Man: No Way Home

A pochissimi giorni dal lancio sul mercato di Spider-Man: No Way Home, il duo produttivo formato da Sony Pictures e Marvel Studios ha diffuso un nuovo spettacolare spot IMAX.

La release ufficiale in Italia per il nuovo Spider-Man movie è fissata per il 16 dicembre, ossia tra due giorni da oggi, e come da previsione la campagna di prevendita dei ticket ha regalato già enormi soddisfazioni, facendo saltare nei primissimi giorni il banco. Le previsioni di incasso nel primo weekend americano, inoltre, parlano di un esordio da circa 200 milioni di dollari. Godetevi qui di seguito lo spot diffuso attraverso i canali social di IMAX.

Get 26% more picture *beginning to end*, only when you experience #SpiderManNoWayHome in IMAX. Get your tickets today: https://t.co/0pi49QuNbf pic.twitter.com/y3a35iKVMm — IMAX (@IMAX) December 14, 2021

SPIDER-MAN: NO WAY HOME

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Jon Watts. La produzione sarà a cura di Kevin Feige per Marvel Studios, e Amy Pascal per Pascal Pictures. Il direttore della fotografia sarà Seamus McGarvey. Le riprese si sono svolte tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. CAST: Tom Holland, Zendaya, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jacob Batalon, JK Simmons e Tony Revolori, Alfred Molina. USCITA: Nelle sale Usa dal 17 dicembre 2021. In Italia dal 16 dicembre.

TRAMA: Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.