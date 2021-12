Wilmer Valderrama sarà Zorro nella nuova serie Disney+

Il colosso dell’intrattenimento Disney ha scelto Wilmer Valderrama come interprete principale della nuova serie in via di sviluppo per Disney+ dedicata al mitico Zorro.

Diversamente dall’adattamento firmato Robert Rodriguez, la cui protagonista sarà di sesso femminale, il Zorro della Disney avrà il volto del giovane attore Wilmer Valderrama, qui anche impegnato in cabina di produzione. La storyline della nuova serie si svolgerà in California ed è una nuova versione del celebre show degli anni ’50 con star Guy Williams.

Sul nuovo progetto, Ayo Davis, presidente di Disney Branded Television, ha dichiarato:

“Stiamo ideando una nuova versione del classico Disney in versione coinvolgente progetto in costume, ambientato a Pueblo de Los Angeles e raccontato in uno stile davvero moderno simile a una telenovela, con dei personaggi e dei rapporti contemporanei, oltre all’azione, ai momenti drammatici, alla suspense e all’umorismo dell’originale e iconico Zorro. Wilmer condivide il nostro impegno nel riflettere la diversità interessante e ricca dell’esperienza umana e non vediamo l’ora di offrire una storia culturalmente rilevante e in grado di intrattenere con dei personaggi che entreranno in connessione con i nostri spettatori per varie generazioni.”

L’attore di chiare origini colombiane si è fatto apprezzare per la serie NCIS, per la commedia d’azione CHipS, ma anche per L’amore all’improvviso – Larry Crowne. Prossimamente sarà tra i doppiatori originali di Encanto, il nuovo film d’animazione Walt Disney Animation Studios.