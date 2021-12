Nuovo spot da Encanto, il film d’animazione in arrivo su Disney+

La piattaforma digitale Disney+ lancerà il nuovo film d’animazione Encanto a partire dal 24 dicembre prossimo per tutti gli abbonati.

In attesa del lancio ufficiale, il colosso dell’intrattenimento ha diffuso – via solcial -un nuovo coloratissimo spot con tante sequenze inedite, ed un invito ai fan a dare il benvenuto a Mirabel ed alla sua magica famiglia dal 24 dicembre. Ricordiamo che la nostra recensione di Encanto è disponibile a questo indirizzo.

Conosci la Familia Madrigal e vivi l'avventura per salvare la magia con Mirabel. ✨ Il nuovo capolavoro d'animazione Disney, #Encanto, sarà disponibile dal 24 Dicembre per tutti gli abbonati su #DisneyPlus. pic.twitter.com/Oeos7BAImC — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) December 14, 2021

ENCANTO

PRODUZIONE: Il film include le nuove canzoni del vincitore dell’Emmy®, del GRAMMY® e del Tony Award® Lin-Manuel Miranda (Hamilton, Oceania) ed è diretto da Byron Howard e Jared Bush, co-diretto da Charise Castro Smith (sceneggiatrice di The Death of Eva Sofia Valdez) e prodotto da Clark Spencer e Yvett Merino. La sceneggiatura è firmata da Bush e Castro Smith. DISTRIBUZIONE: Nelle sale dal 24 novembre 2021.

TRAMA: Encanto racconta la storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che vive nascosta tra le montagne della Colombia, in una casa magica, in una città vivace, in un luogo meraviglioso e incantato chiamato Encanto. La magia di Encanto ha donato a ogni bambino della famiglia un potere unico, dalla superforza al potere di guarire. Tutti tranne Mirabel. Ma quando scopre che la magia che circonda Encanto è in pericolo, Mirabel decide che lei, l’unica Madrigal ordinaria, può essere l’ultima speranza della sua straordinaria famiglia.