La divisione nazionale della Universal Pictures ha diffuso in rete il teaser trailer italiano di Downton Abbey 2 – Una Nuova Era, secondo adattamento cinematografico della famosa serie tv.

Il film sarà distribuito nelle nostre sale a partire dal 24 marzo del prossimo anno, ovviamente sotto il marchio distribuitivo Universal Pictures International Italy. Qui di seguito il teaser trailer, in fondo alla pagina anche il poster ufficiale.

In Downton Abbey 2, la Contessa ritroverà i suoi parenti: Lord Grantham (Hugh Bonneville) e sua moglie Cora (Elizabeth McGovern), Lady Mary (Michelle Dockery) e suo marito Henry (Matthew Goode) e Lady Edith (Laura Carmichael). Nel cast Downton Abbey 2 ritroveremo Penelope Wilton, Joanne Froggatt, Jim Carter, Phyllis Logan, Brendan Coyle, Allen Leech e Tuppence Middleton, ma, non mancheranno nuovi ingressi nel cast come quello di Dominic West e Nathalie Baye.

Il primo film Downton Abbey è stato scritto da Julian Fellowes, già creatore della serie, con Michael Engler impegnato in cabina di regia; l’uscita cinematografica è avvenuta nel 2019 con un incasso pazzesco di 190 milioni di dollari al Box Office. SINOSSI UFFICIALE: Il cast di Downton Abbey ritorna ancora una volta per un secondo film! In aggiunta al cast originale ci saranno Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye, Dominic West e Jonathan Zaccaï.