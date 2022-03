Spider-Man esiste nell’universo di Morbius? Ecco la risposta del regista

Il cinecomic Morbius è sempre più vicino all’esordio in sala, ma in molti hanno iniziato a chiedersi se uno Spider-Man sia effettivamente presente nell’universo del film con Jared Leto.

Una parziale risposta è arrivata in queste ore attraverso un botta e risposta avvenuto tra CinemaBlend ed il regista del film Daniel Espinosa. Dalle risposte del regista è emerso che “Morbius vive nello stesso universo di Venom, lo stesso universo da cui Venom esce alla fine di Venom: La furia di Carnage e in cui ritorna alla fine di Spider-Man: No Way Home“, e che uno Spider-Man esiste in quell’universo. Ovviamente Espinosa ha evitato abilmente di svelare di quale Spider-Man si tratti, limitandosi a rispondere che il pubblico lo scoprirà solo guardando il film.

Voi cosa ne pensate?

MORBIUS

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Daniel Espinosa. La sceneggiatura è stata affidata a Justin Haythe, Matt Sazama e Burk Sharpless. CAST: Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Chris Dood, Tyrese Gibson. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 1° aprile 2022. In Italia dal 31 marzo.

TRAMA: Uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel, l’antieroe Michael Morbius, arriva sul grande schermo interpretato dall’attore Premio Oscar® Jared Leto. Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.