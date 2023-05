Con Spider-Man: Across the Spider-Verse oramai prossimo all’esordio in sala, in casa Sony si pensa al futuro con tanti nuovi progetti in divenire.

Intervenuta quest’oggi sul red carpet della premiere del film d’animazione, la produttrice Amy Pascal ha parlato (via Variety) del futuro del marchio Marvel in possesso della Sony, ed in particolare dei prossimi film in arrivo.

L’attenzione sarebbe al momento rivolta alla possibilità di portare al cinema in live action un film con protagonista Miles Morales, ma anche uno spin-off animato con protagonista Spider-Woman, svelando che quest’ultimo potrebbe avere una qualche sorta di priorità. Inutile ricordare che in fase di post-produzione c’è sempre Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, altro atteso capitolo della saga animata legata a Miles Morales.

La Pascal ha infine confermato che un quarto capitolo della saga Marvel/Sony con Tom Holland e Zendaya è assolutamente certo, e che tornerà in pre-produzione appena lo sciopero degli sceneggiatori sarà terminato.

SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE

Il film è stato co-diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson. In cabina di produzione Phil Lord, Chris Miller, Avi Arad. L’animazione è stata curata da Sony Pictures Animation. Il film sarà distribuito il 1 giugno 2023, mentre Spider-Man: Beyond the Spider-Verse (seconda parte) dal 29 marzo 2024. NEL CAST VOCALE Jake Johnson, Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Nicolas Cage, Issa Rae, Oscar Isaac, Daniel Kaluuya, Karan Soni.

TRAMA: Miles Morales torna nel nuovo capitolo della saga Spider-Verse, vincitrice di un premio Oscar®, Spider-Man: Across the Spider-Verse. Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l’amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di “Spider-Eroi” incaricata di proteggerne l’esistenza. Ma quando gli eroi si scontrano su come affrontare una nuova minaccia, Miles si ritrova contro gli altri “Ragni” e dovrà ridefinire cosa significa essere un eroe per poter salvare le persone che ama di più.