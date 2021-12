Spider-Man 4: Kevin Feige conferma che è in via di sviluppo

Con il successo di Spider-Man: No Way Home sotto gli occhi del mondo intero, Marvel e Sony sembrano più che convinti che lo sviluppo futuro del franchise è più che necessario.

Dopo le parole al miele di Amy Pascal dei giorni scorsi, è arrivata una nuova conferma illustre sul possibile sviluppo di Spider-Man 4. Impegnato nel tour promozionale di Spider-Man: No Way Home, infatti, il ceo di Marvel Studios “Kevin Feige” ha rivelato che il film è attualmente in via di sviluppo, ricordando ai fan che questa volta non ci saranno problemi legati all’accordo con Sony Pictures sul futuro del personaggio. Ecco uno scorcio delle sue dichiarazioni rilasciate al New York Times:

“Io, Amy, la Disney e la Sony ne stiamo parlando… sì, stiamo attivamente cominciando a sviluppare la direzione della prossima storia. Voglio essere diretto perché non voglio che i fan affrontino quel trauma da divorzio come successo dopo “Far From Home”. Questa volta non succederà.“

Lo sviluppo di uno Spider-Man 4, in questo momento storico per l’MCU, è quanto meno necessario, sia dal punto di vista narrativo che da quello meramente economico, pertanto le classiche parole al miele di Sony e Marvel vanno prese come un modo per suggellare un matrimonio finalmente felice. Non resta che godersi il successo di Spider-Man: No Way Home (qui la nostra recensione senza spoiler), constatare i dati provenienti dal Box Office (qui le anteprime del giovedì dagli Usa) e rimanere alla porta per nuovi aggiornamenti.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME

PRODUZIONE: Il film è stato diretto da Jon Watts. La produzione è stata a cura di Kevin Feige per Marvel Studios, e Amy Pascal per Pascal Pictures. Il direttore della fotografia è Seamus McGarvey. Le riprese si sono svolte tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. CAST: Tom Holland, Zendaya, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jacob Batalon, JK Simmons e Tony Revolori, Alfred Molina. USCITA: Nelle sale Usa dal 17 dicembre 2021. In Italia dal 16 dicembre.

TRAMA: Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.