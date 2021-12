Box Office Italia – Venerdì da leoni per Spider-Man: No Way Home

Il cammino di Spider-Man: No Way Home nel Box Office Italia continua a regalare emozioni: in tre giorni incasso parziale oltre i 6 milioni.

La spinta dei fan Marvel non accenna a diminuire, e la corsa di Spider-Man: No Way Home in sala regala un nuovo parziale da paura (via Cinetel). Nella giornata di venerdì, infatti, il cinecomic Marvel/Sony ha incassato altri 1.65 milioni di euro, ed ora viaggia ad una quota di 6.11 milioni in soli tre giorni. Si tratta di uno score straordinario, come già più volte accennato, anche al di fuori delle statistiche “post-pandemiche”, score che potrebbe seriamente avvicinare i 10 milioni entro domenica sera. Staremo a vedere,

L’exploit, atteso o meno, di Spider-Man: No Way Home (la recensione) non è soltanto limitato al Box Office Italia, proprio ieri, infatti, abbiamo aggiornato la situazione riguardo il mercato nordamericano qui.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Jon Watts. La produzione sarà a cura di Kevin Feige per Marvel Studios, e Amy Pascal per Pascal Pictures. Il direttore della fotografia sarà Seamus McGarvey. Le riprese si sono svolte tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. CAST: Tom Holland, Zendaya, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jacob Batalon, JK Simmons e Tony Revolori, Alfred Molina. USCITA: Nelle sale Usa dal 17 dicembre 2021. In Italia dal 16 dicembre.

TRAMA: Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.