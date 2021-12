Box Office Usa – Spider-Man: No Way Home da record durante le anteprime

Il weekend d’apertura nel Box Office Usa di Spider-Man: No Way Home sarà quasi certamente da record, a confermarlo i dati di incasso stimati durante le anteprime del giovedì.

Deadline poco fa ha riferito che il cinecomic Marvel/Sony ha totalizzato la bellezza di 50 milioni di dollari nelle classiche anteprime del giovedì, il più alto in assoluto dallo scoppio della pandemia da Covid-19 (in precedenza il record lo deteneva Black Widow con 13.2 milioni), ma anche il più alto in assoluto per un film Sony.

Ma un dato del genere non può non essere paragonato ai grandi successi pre-pandemici. Va ricordato, infatti, che Avengers: Endgame aveva raccolti 60 milioni, mentre Star Wars: Il Risveglio della Forza 57 milioni, quindi da questo si intuisce che l’esordio di Spider-Man: No Way Home potrebbe, senza esagerare con le parole, da record assoluto. A tal proposito, però, va detto che il cinecomic Marvel/Sony ha avuto a disposizione qualche ora in più di programmazione rispetto ai due titoli citati, e questo perchè alcune anteprime sono partite dalle 15:00 del pomeriggio rispetto al classico orario (18:00 o a volte 20:00).

Secondo gli analisti, il weekend d’apertura nel Box Office Usa di Spider-Man: No Way Home potrebbe fornire un incasso stimato addirittura sopra i 200 milioni di dollari, ben più alte delle previsioni Sony, ferme a quota 130 milioni. Ricordiamo, infine, che nel Box Office Italia in due giorni il cinecomic ha già incassato 4.44 milioni di euro (qui nel dettaglio).

Questa è la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home

SPIDER-MAN: NO WAY HOME

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Jon Watts. La produzione sarà a cura di Kevin Feige per Marvel Studios, e Amy Pascal per Pascal Pictures. Il direttore della fotografia sarà Seamus McGarvey. Le riprese si sono svolte tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. CAST: Tom Holland, Zendaya, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jacob Batalon, JK Simmons e Tony Revolori, Alfred Molina. USCITA: Nelle sale Usa dal 17 dicembre 2021. In Italia dal 16 dicembre.

TRAMA: Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.