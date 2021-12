Una famiglia vincente: il trailer del nuovo film con Will Smith

Vi presentiamo il trailer ufficiale italiano di Una famiglia vincente – King Richard, il nuovo film con Will Smith che riveste i panni di Richard Williams, un padre imperterrito che ha contribuito a formare due delle atlete che hanno fatto la storia del tennis.

Una famiglia vincente – King Richard, basato su una storia vera che ispirerà il mondo, é un film diretto da Reinaldo Marcus Green, una produzione Warner Bros, in uscita prevista nelle sale italiane il 13 gennaio 2022.

Una famiglia vincente – King Richard: sinossi

Spinto da una chiara visione del loro futuro, e utilizzando metodi non convenzionali, Richard (Will Smith) ha un piano che porterà Venus ( Saniyaa Sidney) e Serena Williams ( Demi Singleton) dalle strade di Compton in California agli scenari internazionali, come icone leggendarie.

Il film profondamente toccante, mostra il potere della famiglia, della perseveranza e dell’incrollabile convinzione come mezzi per raggiungere l’impossibile e avere un impatto sul mondo.

Una famiglia vincente – King Richard: il team tecnico e creativo

Green ha diretto Una famiglia vincente – King Richard da una sceneggiatura scritta da Zach Baylin. I produttori sono Tim White e Trevor White sotto la loro bandiera di Star Thrower Entertainment, e Will Smith con la sua Westbrook. I produttori esecutivi del film sono Isha Price, Serena Williams, Venus Williams, James Lassiter, Jada Pinkett Smith, Adam Merims, Lynn Harris, Allan Mandelbaum, Jon Mone e Peter Dodd.

La squadra creativa che ha lavorato dietro le quinte comprende il direttore della fotografia premio Oscar® Robert Elswit (Il petroliere), gli scenografi Wynn Thomas (Da 5 Bloods – Come fratelli, Il diritto di contare) e William Arnold (Il coraggio della verità – The Hate U Give), la montatrice nominata all’Oscar® Pamela Martin (The Fighter) e la costumista due volte nominata all’Oscar® Sharen Davis (Dreamgirls, Ray). Musiche ad opera del compositore candidato all’Oscar® Kris Bowers (Space Jam: New Legends, A Concerto is a Conversation).