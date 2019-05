Dopo l’accoglienza trionfale alla proiezione ufficiale del film Il traditore di Marco Bellocchio al 72. Festival di Cannes, Sony Pictures Classics ha comprato i diritti per la distribuzione del film negli Stati Uniti.

La pellicola, interpretata da Pierfrancesco Favino, è stata venduta già in oltre 20 Paesi in tutto il mondo, e le trattative sono ancora in corso per altre acquisizioni.

“L’interesse di una Major americana come Sony per un film italiano è motivo di grande prestigio e non è così frequente per il nostro cinema – commenta Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema – questa acquisizione prefigura per Il Traditore una distribuzione ampia e profonda in tutto il territorio degli Stati Uniti”.

In Italia, dove il film è uscito ieri con 01 Distribution in contemporanea con la presentazione a Cannes dove è stato accolto da ben 13 minuti di applausi, ha già conquistato il secondo posto al box office con un incasso di 108.640 euro e un’ottima media copie.

Il Traditore è diretto da Marco Bellocchio, nel cast Pierfrancesco Favino, Luigi Lo Cascio, Maria Fernanda Candido, Fabrizio Ferracane e Fausto Russo Alesi.