Le proteste dei fan hanno sortito un effetto domino per Sonic – Il Film, ed ora l’adattamento cinematografico della saga videoludica ha ottenuto una nuova data di uscita.

Atteso inizialmente nelle sale per l’8 novembre 2019, ora Sonic – Il Film esordirà dal 14 febbraio 2020. Questo rinvio darà tempo al regista Jeff Fowler di correggere il look del protagonista.

Il cambio di data è stato annunciato direttamente dal regista Jeff Fowler attraverso il proprio account Twitter.

Sonic – Il Film è diretto da Jeff Flower. In cabina di produzione spiccano i nomi di Neal H. Moritz per Original Film, lo stesso Fowler per Blur Studio e Tim Miller (Deadpool). Nel cast James Marsden, Tika Sumpter, Jim Carrey. La voce originale di Sonic sarà quella di Ben Schwartz.

La saga videoludica Sonic the Hedgehog è stata lanciata da SEGA nel lontanto 1991. Essa si concentra su Sonic ed i suoi amici, i quali sfruttano la loro velocità per recuperare oggetti, cercando nello stesso tempo di sgominare i piani del malvagio dottor Eggman Robotnik. Nella loro lunga storia in console Sonic e company sono riusciti a vendere oltre 350 milioni di copie in tutto il mondo.

Il film arriverà nelle sale il 14 febbraio 2020.