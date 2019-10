Spider-Man nei fumetti deve spesso districarsi tra una infinità di cattivi, alcuni dei quali (i Sinistri Sei) anche con una forte organizzazione di gruppo. Resta perciò da capire quando questo temibile gruppo di villain potrà al cinema.

In passato un film dedicato ai Sinistri Sei è quasi riuscito ad approdare al cinema, in quell'occasione era stato infatti Drew Goddard ad ottenere il ruolo di regista. Il fallimento economico di The Amazing Spider-Man 2 ha poi fatto virare la Sony Pictures verso il noto accordo con la Disney, con l'obiettivo di lasciar sviluppare a livello creativo i propri film ai Marvel Studios.

Ora, il con nuovo accordo stipulato tra Sony e Disney, e la proliferazione dei progetti cinematografici Sony incentrati sul cosiddetto Spider-Verse (Venom, Morbius etc), un film sui Sinistri Sei sembra poter essere destinato ad approdare seriamente al cinema.

Attraverso un'intervista rilasciata a ComicBook, la storica produttrice Amy Pascal ha confermato che in futuro potrebbe nascere la possibilità di vedere i Sinistri Sei al cinema.

Questi cattivi che ora abbiamo nel nostro universo sono personaggi che appartengono ai Sinistri Sei. Potrebbe succedere qualcosa in merito.

Come conferma di questa ipotesi paventata dalla Pascal, sulla versione home video di Spider-Man: Far From Home c'è una featurette dedicata proprio ai Sinistri Sei. Che sia un preludio alla venuta del celebre gruppo di cattivi?