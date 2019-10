Durante il panel The CW del New York Comic Con è stato mostrato il nuovo trailer della quarta stagione di Riverdale.

Con le immagini del trailer, qui di seguito anche la sinossi ufficiale del primo episodio della quarta stagione. L'episodio si intitolerà Chapter Fifty-Eight: In Memoriam, e sarà un omaggio a Fred Andrews, personaggio interpretato nelle tre stagioni precedenti dall'attore scomparso di recente Luke Perry.

Riverdale (Quarta Stagione)

Basato sui personaggi della Archie Comics, Riverdale è prodotto da Warner Bros. Television e CBS Television Studios, in associazione con la Berlanti Productions. Produttori esecutivi saranno ancora Roberto Aguirre-Sacasa, Greg Berlanti, Sarah Schechter e Jon Goldwater.

Nel cast della serie torneranno KJ Apa nei panni di Archie Andrews, Lili Reinhart come Betty Cooper, Camila Mendes come Veronica Lodge, Ashleigh Murray in quelli di Josie McCoy, Cole Sprouse come Jughead Jones e Madelaine Petsch nei panni di Cheryl Blossom, oltre a Mark Consuelos, Casey Cott, Skeet Ulrich, Mädchen Amick, Luke Perry e Vanessa Morgan.

La messa in onda è attesa per il 9 ottobre 2019 su The CW.