Non c'era dubbi a riguardo, il cinecomic Joker doveva vincere il Box Office Italia, e la vittoria è arrivata, e con cifre da capogiro.

Nel weekend d'esordio Joker ha lettaralmente sbancato il botteghino nazionale (del resto lo ha fatto anche con quello americano qui), piazzando un incasso da 6.26 milioni di euro, con una media per sala da oltre 7 mila euro.

Statisticamente si tratta del terzo maggior esordio dell'intero 2019, dietro solamente quelli di Avengers: Endgame (12.1 milioni) e Il Re Leone (10.9 milioni). Il confronto con gli ultimi Batman movie (Il Cavaliere Oscuro e Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno) è assolutamente in vantaggio.

In seconda posizione spazio per C'era una volta a... Hollywood, il cui incasso è stato 911 mila euro, per un totale di 10.56 milioni. Anche in questo caso si tratta di un risultato in netto vantaggio a livello puramente statistico, ovviamente qui in relazione alle precedenti pellicole dirette da Quentin Tarantino.

Il Piccolo Yeti ha raccolto il terzo posto all'esordio, e lo ha fatto con un incasso di 778 mila euro. Ad Astra e la commedia TuttAPPosto, rispettivamente con incassi pari a 411 mila euro (totale 1.46 milioni) e 376 mila euro.