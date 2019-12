Warner Bros ha finalmente deciso di mettere in produzione un sequel per Shazam!, il cinecomic di successo approdato al cinema quest'anno.

Vociferata solo durante lo scorso Comic Con Experience di San Paolo, la data di uscita di Shazam! 2 è 1° aprile del 2022, a confermare l'annuncio fonti molto vicine all'universo Warner Bros.

L'ultimo aggiornamento riguardante il sequel di Shazam!, la Warner Bros aveva ingaggiato Henry Gayden (Shazam!) per iniziare a lavorare sulla sceneggiatura. Ad oggi non è certa la riconferma di David F. Sandberg, ma è difficile pensare che lo studios voglia cambiare la squadra creativa.

Per quanto riguarda il cast, conferma praticamente certa per Zachary Levi e Asher Angel, rispettivamente nei ruoli di Shazam! ed il suo alterego umano Billy Batson.

Con la conferma "ufficiosa" di Shazam! 2, la line-up della Warner Bros riguardo il DC Extended Universe continua a delinearsi: Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) uscirà al cinema il 7 febbraio 2020, Wonder Woman 1984 il 5 giugno 2020, The Batman il 25 giugno 2021 e The Suicide Squad il 6 agosto, 2021. Solo ieri è stato confermato The Flash per il 1° luglio 2022, mentre Aquaman 2 arriverà il 16 dicembre 2022.