Shannen Doherty ancora in lotta contro il cancro

L'attrice Shannen Doherty in un’intervista a Good Morning America ha rivelato che il cancro è tornato, questa volta ad un grado di quarto stato.

La celebre attrice ha dichiarato, inoltre, di aver preferito questo mezzo per comunicarlo perché voleva essere direttamente lei a svelare la situazione che sta affrontando da quasi un anno.

Non penso di aver ancora accettato quanto sta accadendo. Per molti motivi è qualcosa di difficile da digerire. Ci sono certamente dei giorni in cui mi chiedo perché sia successo a me. Poi mi rendo conto ‘Perché non a me? A chi altro doveva accadere? Chi oltre a me merita questo? Nessuno di noi lo merita’. Ma la mia prima reazione è stata sempre quella di preoccuparmi, penso a come lo dirò a mia madre e mio marito.