Svelato oggi il logo ufficiale della 20th Century Studios

Il processo di rebranding dei marchi Fox (ora Disney) è partito, ed i primi risultati sono apparsi in rete attraverso uno spot di Il Richiamo della Foresta.

Il breve video diffuso da Disney è introdotto dal logo di 20th Century Studios, marchio scelto per rappresentare la celebre casa di produzione 20th Century Fox. Ad una prima occhiata, il logo sembra rimasto invariato, ma è proprio nella scomparsa della parola "Fox" che il rebranding fa rumore.

Ricordiamo che in settimana anche che la Disney ha confermato il nuovo nominativo per Fox Searchlight, ovvero Searchlight Pictures. Il logo è riportato nell'immagine in evidenza del post.

Il Richiamo della Foresta

La regia è stata diretta da Chris Sanders, mentre la sceneggiatura Michael Green. Il film è prodotto da Erwin Stoff, mentre Diana Pokorny è il produttore esecutivo e Ryan Stafford è il co-produttore e produttore degli effetti visivi.

CAST: Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy, Karen Gillan, Bradley Whitford e Colin Woodell.

TRAMA: Adattamento dell’omonimo classico letterario di Jack London, il nuovo film 20th Century Fox Il Richiamo della Foresta porta sul grande schermo la storia di Buck, un cane dal cuore d’oro, la cui tranquilla vita domestica viene sconvolta quando viene improvvisamente portato via dalla sua casa in California e trapiantato nella natura selvaggia dell'Alaska durante la Corsa all'Oro degli anni 1890. Come nuova recluta di una squadra di cani da slitta, di cui in seguito diventerà il leader, Buck vive l'avventura di una vita, trovando il suo vero posto nel mondo e diventando padrone di se stesso.

Il film arriverà nelle sale italiane il 20 febbraio 2020.